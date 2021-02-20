الصحة: إضافة 203 سيارات إسعاف جديدة لأسطول الهيئة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تطوير منظومة الإسعاف ، مشيرة إلي أنه تم زيادة أسطول سيارات الإسعاف بواقع 203 سيارات جديدة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز لانش إسعاف نهرى بمقر الإسعاف النهرى بأسوان مع توفير تغطية جديدة لخدمة التوسع في المحاور والطرق، وأنه تم إنشاء مبنى جديد للهيئة مع تطوير نمطى لـ204 سيارات إسعاف .

وكان الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، قال إن عدد البلاغات الكاذبة انخفض مع انتشار فيروس كورونا بنسبة 50%، مؤكدا أن هناك تعامل صارم وقانوني مع البلاغات الكاذبة وتابع: الثواني بتفرق في إنقاذ حياة شخص سواء من الموت أو التعرض لإصابة كبيرة تؤثر على حياته فيما بعد.

وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، في تصريحات صحفية، إنه تم تطبيق اللامركزية في قواعد البيانات بحيث يذهب لكل محافظة البلاغات المتعلقة بها سريعا من جانب غرفة التحكم حتى يتثني التعامل مع البلاغات بشكل عاجل يتعدى دقائق مشيرا إلى أنه تم انشاء غرفة متابعة مركزية للشكاوى التي ترد للهيئة من غرفة التحكم أو من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.