اليوم السابع
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محافظ أسوان يدشن 10 سيارات إسعاف جديدة كاملة التجهيزات.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 12:10 م
محافظ أسوان يدشن 10 سيارات إسعاف جديدة كاملة التجهيزات.. صور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 10 سيارات إسعاف جديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة وبتكلفة أجمالية 30 مليون جنيه، والتى ستدخل الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 45 نقطة إسعاف، وذلك بحضور الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسوان إحدى سيارات الإسعاف الجديدة حيث قام المسعف المسئول عنها بشرح مفصل عن التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث.

ومن جانبه أشاد اللواء اشرف عطية بالدور الهام والحيوى الذى تقوم به هيئة الإسعاف المصرية فى توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أى حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى، مؤكداً بأن السيارات الجديدة ستضاف لإسطوال سيارات الإسعاف بالمحافظة والتى وصلت إلى 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين على كيفية التعامل مع أى حالات بالشكل المطلوب، علاوة على لنشات الإسعاف النهرى التى تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التى تقع بمجرى نهر النيل.

ووجه أشرف عطية مدير الإسعاف بالعدالة فى التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن مع ضرورة وضع السيارات الجديدة فى أماكن حيوية وخاصة على الطرق السريعة بهدف التعامل الفورى مع أى حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها .  

 

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