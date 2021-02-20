اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل مول التوحيد والنور فى التجمع دون اصابات

السبت، 20 فبراير 2021 06:16 م
السيطرة على حريق داخل مول التوحيد والنور فى التجمع دون اصابات حريق التوحيد والنور
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب في مخزن أجهزة وادوات منزلية داخل بدورم لفرع التوحيد والنور فى التجمع الخامس بدون وقوع اى إصابات، وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.
 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،  بلاغا يفيد بنشوب حريق فى بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع ، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب 5  سيارات إطفاء لمكان الحريق. 
 
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 

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