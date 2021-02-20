الست فاطمة قاضى عرفى وعامل بناء وأسطى فى القانون قصة كفاح بالإسماعيلية.. فيديو

وقالت "فاطمة": حصلت ليسانس حقوق، ولدى بنتين متزوجات البنت الكبرى دعاء محمد عبد السلام معهد حاسب آلى والبنت الصغرى الزهراء ليسانس دراسات إسلامية قسم أصول الدين.

وأضافت: "اتعلمت من والدى مهنة البناء والمعمار وكانت عاملا من ضمن العمال اللى كانوا بيشتغلوا معاه وحبيت المهنة وتزوجت وفشلت حياتى الزوجية ورجعت لمهنة البناء مرة أخرى، وما زلت أعمل فيها حتى الآن ومن أسباب امتهانى مهنة البناء أنى كان عندى خبرة والشغل فيها كتير وكنت بحب المهنة اشتغلت باليومية فى السبعينات فى البناء بالطين كانت اليومية 2 جنيه".

وأتابعت، أن أهل البلد أطلقوا على لقب القاضى العرفى نظرا لأن أهل القرية يحبوني ويحترموني لأنني معهم فى كل المناسبات الأحزان قبل الأفراح، ولذلك الكل يلجأ إلي فى مشاكلهم سواء خلافات شخصية أو مالية.