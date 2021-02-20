الخارجية السعودية: المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث فى الصومال

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث فى الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى ومصابين فى العاصمة مقديشو، وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية الصومال، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
الخارجية السعودية: المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث فى الصومالالسبت، 20 فبراير 2021 09:37 ص
فيصل بن فرحان
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