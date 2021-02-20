الحاصل على المركز الأول إنشاد دينى بجامعة بنى سويف يبتهل مدحا فى رسول الله

بنى سويف هانى فتحى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو للشاب محمد أبوزيد 21 سنة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، يبتهل مدحا فى رسول الله .

وقال المبتهل الشاب محمد أبوزيد، إنه يبلغ من العمر 21 عاما، وشارك في العديد من حفلات الجامعية، حصل من خلالها على المركز الأول في الإنشاد الديني بجامعة بني سويف منذ سنوات، كما شارك في مسابقة الإبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ومسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات.

وأضاف المبتهل الشاب محمد أبوزيد، أنه ظهرت موهبته عبر الإذاعة المدرسية، وقت أن كان طالبا، واستمرت في التطور حتى وصوله للدراسة بكلية التجارة بجامعة بني سويف، فيما يقترب الآن من حلمه الذي راوده منذ الصغر.

وأشار المبتهل الشاب محمد أبوزيد، إلى أنه يحلم بالانضمام للإذاعة قارئا ومبتهلا، وأن يكون مؤذنًا في بيت الله الحرام.