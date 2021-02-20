اليوم السابع
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"التنمية المحلية": غلق 44 ألف و134 محلا تجاريا لخالفة إجراءات كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 08:01 م
"التنمية المحلية": غلق 44 ألف و134 محلا تجاريا لخالفة إجراءات كورونا
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ما يقرب من 44 ألف و134 محلا عاما تم إغلاقهم، لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والتي حددتها الحكومة لمواجهة الجائحة، وتلك الأعداد في كل المحافظات وليست القاهرة فقط، مشيرا إلى أن تلك المحلات بينها مقاهى تداولت "الشيشة" بشكل مخالف لقرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "تم تشكيل لجان فى كل المحافظات بينهم متطوعين وسيتم الاستعانة بالمقاولين المحليين في القرى والمراكز، ستشارك في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المواطنين،


التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية

حياة كريمة

كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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