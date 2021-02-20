اليوم السابع
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التموين تستعرض المشروع القومى لتوفير السلع المدعمة وضبط المنظومة.. فيديو

السبت، 20 فبراير 2021 05:56 م
التموين تستعرض المشروع القومى لتوفير السلع المدعمة وضبط المنظومة.. فيديو الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة

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استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية وأيضا توفير السلع المدعمة لما يقرب من 64 مليون مستفيد مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 28 سلعة على البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالمنظومة وهو 50 جنيها شهريا.

كما نجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في ميكنة مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن  لحصر مخزون السلع أولا بأول وإحكام الرقابة لمنع التلاعب ضمن مشروع التحول الرقمي الذى يسمح بإدارة ومراقبة المخزون السلعي،  كما شهدت السلع التموينية ثباتا في الأسعار، حيث يتم طرح سعر لتر الزيت على البطاقات التموينية بـ 17 جنيها والسكر 8.5 جنيه والأرز 8 جنيهات كما يوجد 40 منذا لصرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية ما بين بقالين التموين والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى

 


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المشروع القومى للسلع المدعمة

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السلع الغذائية

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