الإثنين.. رئيس جامعة سوهاج ضيفا بمركز الهناجر بالأوبرا لمناقشة مناهضة الكراهية

سوهاج محمود مقبول

يشارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في ندوة تحت عنوان “الإخوة الإنسانية.. ومناهضة خطابات الكراهية”، والتي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى في الساعة 7:30 من مساء الإثنين المقبل 22 فبراير الجاري، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، تدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي.

وأوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، أن الندوة تستضيف بجانب الدكتور أحمد عزيز، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور مظهر شاهين الداعية الإسلامي، والإعلامي تامر حنفي، بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري والندوة يصاحبها فقرة لفرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني.