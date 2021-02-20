اليوم السابع
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الأمير وليام يشكر أفراد الجيش على جهودهم فى توزيع لقاح كورونا.. اعرف القصة

السبت، 20 فبراير 2021 12:26 م
الأمير وليام يشكر أفراد الجيش على جهودهم فى توزيع لقاح كورونا.. اعرف القصة الأمير وليام دوق كامبريدج
ريهام عبد الله

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وجه الأمير وليام، دوق كامبريدج، الشكر لأفراد الجيش على جهودهم فى توزيع لقاح كورونا، فى مكالمة فيديو ولقطات مصورة نشرها الحساب الرسمى لقصر كنسينجتون، وذلك وسط أجواء مليئة بالإثارة فى العائلة المالكة البريطانية، مع انفصال هارى وميجان ماركل نهائيا عن الملكية.

وشارك دوق كامبريدج لقطات لنفسه على حسابه بانستجرام، وهو يتحدث مع أفراد من القوات المسلحة بينما تستعد الملكة اليزابيث لتسليم رعايات الأمير هاري العسكرية إلى أفراد آخرين عاملين من العائلة المالكة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

مما لا شك فيه أن ظهور الأمير وليام مع أفراد الجيش، سيثير التكهنات بأن وليام، الذي ترقى إلى رتبة رائد خلال فترة خدمته في الجيش البريطاني، يستعد للدخول وأخذ دور شقيقه الأمير هارى كقائد عام لمشاة البحرية الملكية.

الأمير وليام
الأمير وليام

وتم تجريد هاري من ألقابه، بما في ذلك القائد الفخرى للقوات الجوية لقاعدة هونينجتون الجوية الملكية والرئيس الفخرى للعميد البحرى للسفن الصغيرة والغوص التابعة للقيادة البحرية الملكية، وستتخذ الملكة اليزابيث، البالغة من العمر 94 عامًا، قرارًا بشأن من الذي سيرث الأدوار والرعايات هذا الصيف.

الأمير وليام فى اللقاء
الأمير وليام فى اللقاء

 

واتصل دوق كامبريدج بأفراد الجيش فى مكالمات فيديو لمناقشة كيف وجد أفراد البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية الأجواء في مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

 
دور الجيش فى توزيع لقاح كورونا
دور الجيش فى توزيع لقاح كورونا

 

وفى سياق آخر، كان قصر بكنجهام، قد قال إن الأمير هاري وزوجته ميجان انفصلا بشكل نهائي وأخير عن العائلة المالكة البريطانية، حيث أبلغا الملكة إليزابيث بأنهما لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة، وسبب هاري وميجان حالة من الصدمة في العائلة المالكة في يناير 2020 بعدما أعلنا على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وأصبح الانفصال رسميا الآن بعد مناقشات مع الملكة إليزابيث، ووفقا لذلك ستسترد الملكة كافة الألقاب العسكرية الفخرية التي حصل عليها الزوجان وكذلك المنظمات التي كانت خاضعة لرعايتهما بصفتهما الملكية، وستعيد توزيعهما على أفراد آخرين في العائلة المالكة.

وقال القصر "أكد دوق ودوقة ساسكس لجلالة الملكة أنهما لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة المالكة"، وأضاف "على الرغم من أن الجميع يشعر بالأسف لقرارهما فإن الدوق والدوقة يظلان عضوين محبوبين بشدة في العائلة".

فيما قال هاري وميجان إنهما سيظلان ملتزمين بخدمة بريطانيا، ومن المنتظر أن يخرجا عن صمتهما بشأن انفصالهما عن العائلة المالكة خلال مقابلة مع أوبرا وينفري الشهر المقبل.

وقال القصر "كتبت الملكة مؤكدة أن التخلي عن أعمال العائلة المالكة يعني عدم إمكانية المواصلة في أداء المسؤوليات والواجبات المصاحبة لحياة الخدمة العامة".

وانتقل هاري (36 عاما) وميجان (39 عاما) للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفلهما آرتشي، سعيا لحياة أكثر استقلالا وهربا من الإعلام البريطاني. وأعلن الزوجان أنهما في انتظار مولودهما الثانى.

 


الامير وليام

الجيش البريطانى

دوق كامبريدج

الامير هارى

كورونا

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