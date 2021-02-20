الأقمار الصناعية تشير لطقس معتدل بالعاصمة وأمطار خفيفة بسواحل الشمال والشرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

ويشهد الطقس اليوم السبت، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .