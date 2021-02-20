الأرصاد: سجلنا أقل درجة حرارة عظمى بالشتاء وحالة عدم استقرار منتصف الأسبوع

كتب ــ محمود راغب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حركة الجبهة الباردة التي أثرت على البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية أدت الي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 12 درجة مئوية يوم الأربعاء الماضي 17 فبراير، وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمى سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن، كما أدي نشاط الرياح المصاحب للجهة الهوائية إلي مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتستمر درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع يذكر حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا علي أغلب الأنحاء.

كما رصدت النماذج العددية حالة من عدم الاستقرار منتصف الاسبوع المقبل يكون تأثيرها علي شمال وشرق البلاد علي وجه الخصوص وسيتم التنويه عنها تفصيليا علي الصفحة حيال التأكد من ثبوت النماذج العددية.

وتشهد البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .