اليوم السابع
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خالد صلاح
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اسكتلندا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا وفنزويلا ترصد 333 إصابة

السبت، 20 فبراير 2021 05:19 م
اسكتلندا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا وفنزويلا ترصد 333 إصابة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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سجلت اسكتلندا، اليوم السبت 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال٢٤ ساعة الماضية، وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل ٢٩ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال ال٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى ٦٩٤٥ حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية تسجيل 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 12 حالة وافدة من الخارج.

وأشارت وزارة الصحة - فى بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 135 ألفا و143 حالة، تعافى منهم 127 ألفا و143 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة يبلغ 6 آلاف و663 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1308 حالات بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

 


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