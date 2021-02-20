استمرار الزيارات الميدانية لشباب بورسعيد للمشروعات التنموية والسكنية

بورسعيد محمد فرج

تواصلت اليوم الزيارات الميدانية لشباب بورسعيد للتعرف ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة القائمة والتي تتم على أرض المحافظة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتعريف الشباب بجهود وإنجازات الدولة المصرية لخدمة أبناء بورسعيد.



جانب من الزيارات الميدانية للشباب المشروعات التنموية

وزار اليوم وفد من شباب المحافظة مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد ومشروع الـ9000 الكراسة الزرقاء، واستكملت الزيارة بتفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وتفقد مصانع دك للأحذية وايدج للملابس الجاهزة وبيراميدز لإنتاج إطارات السيارات وافينا لإنتاج اللمبات الكهربائية.

ومن المنتظر أن تتواصل الزيارات خلال الفترة القادمة لمجموعات أخرى من شباب المحافظة.