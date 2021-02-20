اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بسور الطريق بأسوان

السبت، 20 فبراير 2021 08:15 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بسور الطريق بأسوان إسعاف - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، السبت، في حادث اصطدام سيارة أجرة كبود في سور علي الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة، بمركز كوم أمبو بأسوان.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطاراً بوقوع حادث امام قرية الرغامة مركز كوم امبو، بالانتقال تبين اصطدام سيارة أجرة كبود بسور قرية الرغامة مركز كوم امبو ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وكان طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، شهد يوم الخميس، الماضى، حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفيين، ووجه على الفور، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

 

 

 


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