اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بقنا

السبت، 20 فبراير 2021 08:02 م
إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بقنا إسعاف - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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تعرض 5 أشخاص للإصابة، اليوم السبت، فى 3 حوادث متفرقة بقوص جنوب محافظة قنا ونجع حمادى شمالى المحافظة، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 في 3 حوادث انقلاب موتوسيكلات بقوص ونجع حمادي وتم نقلهم إلي مستشفيات بهجورة وقوص المركزي.

وتبين من الفحص فور وصول سيارات الإسعاف أن الحوادث أسفرت عن إصابة كلا من مينا ثروت نظير، 20 عاما، سامي فايد محمود، 40 عاما، عمر عصام عبد الفتاح، 4 أعوام، احمد سيد عبد اللاه، 24 عاما، حسني عبد الرازق حسن، 38 عاما، في 3 حوادث متفرقة بقوص ونجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين للمستشفيات.

 

 


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