إصابة سيدة مسنة بجروح قطعية بالرأس فى مشاجرة مع جيرانها بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيبت سيدة مسنة تبلغ من العمر 66 عاما بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالوجه، بعدما تعدى عليها جيرانها بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد الدماطى مأمور مركز طنطا بتحرير سيدة مسنة محضراً تتهم جيرانها بالتعدى عليها بالضرب وإصابتها بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالوجه، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل السيدة للمستشفى لإعداد تقرير طبى واخطار النيابة العامة للتحقيق.



إصابة السيدة فى الرأس

كدمات الوجه