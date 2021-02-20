إحالة الأب المتهم بتعذيب ابنته وتعريتها بالدقهلية إلى محكمة الجنايات

وانتهت النيابة العامة بطلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي مدير النيابة، بتوجيه عدد من الاتهامات إلى رمضان ح 30 سنة، الأب "المتهم"، بعد الاستماع الى اعترافاته وسماع شهود الواقعة، وأم الطفلة ومشاهدة مقطع الفيديو المصور، حيث وجهت النيابة له تهمة الشروع فى القتل، وتعريض حياة طفله للخطر، ورفض تسجيل الطفلة بسجلات القيد، بالإضافة إلى البلطجة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان بالواقعة، أم الطفلة وتدعى آمال البسيوني 19 سنة ، ووالدها و ثلاثة من الجيران.

وأكدت الأم فى اعترفاته، أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع فى البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة، مشيرة إلى أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة ، وقررت النيابة حبس المتهم ، وتجديد الحبس حتى تم إحالته لمحاكمة الجنايات.