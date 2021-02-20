اليوم السابع
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أمين عام "التعاون الخليجي" يعرب عن قلقه تجاه الأحداث في الصومال

السبت، 20 فبراير 2021 04:03 م
أمين عام "التعاون الخليجي" يعرب عن قلقه تجاه الأحداث في الصومال مجلس التعاون الخليجى
أ ش أ

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن قلقه تجاه الأحداث المأساوية في الصومال، التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.


وحث أمين عام "التعاون الخليجي" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، الجميع على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل بشكل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.


التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

الصومال

احداث الصومال

مقديشو

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