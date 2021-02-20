أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 20-2-2021 استقرارا في محلات الجزارة في القاهرة والجيزة.

وقال محمد عبد الرحمن صاحب محلات جزارة إن أسعار اللحوم مستقرة في السوق المحلى منذ عام تقريبا حيث تتراوح أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140، جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وتتابع كافة الاجهزة التنفيذية بوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، كاجراء احترازى، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

ويأتى ذلك ضمن الإجرءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية الى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضا مع كافة الوزارات المعنية.