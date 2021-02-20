أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 20-2-2021 استقرارا في وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال أشرف السويسي تاجر أسماك بسوق العبور، إن الأسعار مستقرة بالسوق حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و أسعار البلطى المزارع " 1 " 17-20 جنيها للكيلو ، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17–37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

وأضاف السويسي لليوم السابع أن وأسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت سعر البربون "1" لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار السويسى إلى أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.