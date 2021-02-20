اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

السبت، 20 فبراير 2021 11:44 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 20-2-2021 استقرارا في وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة

وقال أشرف السويسي تاجر أسماك بسوق العبور، إن الأسعار مستقرة بالسوق حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و أسعار البلطى المزارع " 1 " 17-20 جنيها للكيلو ، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17–37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

وأضاف السويسي لليوم السابع أن  وأسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت سعر البربون "1" لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار السويسى إلى  أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.


أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة