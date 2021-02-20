أخبار مصر.. الرئيس السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تخضع للمراجعة لمواكبة التحديات

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تصريح الرئيس السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس ، فى الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة، أن الدساتير يجب أن تخضع للمراجعة والتحديث، بما يتواكب مع التحديات، فضلاً عن تقارير اقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

وزير المالية: 5,3 مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يصعد لـ782 جنيها للجرام

تعافت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 فبراير 2021، وسجلت ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، عند القياس على مستهل التعاملات أمس الجمعة، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام.

التحقيق مع تامر أمين..هل يقبل الصعايدة اعتذاره بعد "جزمتكم فوق راسى"؟..فيديو

أزمة كبيرة يتابع الجميع تفاصيلها منذ أمس الجمعة بسبب تصريحات الإعلامى تامر أمين عن أهل الصعيد والريف، حيث يواجه تامر أمين التحقيق معه بخصوص تصريحاته في الرابعة من مساء اليوم بنقابة الإعلاميين، وفى هذا الصدد بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر، استعرض خلالها آخر تطورات الأزمة المثارة مؤخرًا.

الأقمار الصناعية تشير لطقس معتدل بالعاصمة وأمطار خفيفة بسواحل الشمال والشرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

رئيسة المجلس القومى للمرأة ترد على أهم وأجرأ الأسئلة فى ندوة "اليوم السابع".. مايا مرسى: سيدات مصر تعيش عصرها الذهبى ونحلم برؤية سيدة رئيسا للحكومة .. والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف ستعود على كل بيت فى مصر

ما الذى تحقق من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؟، وهل من الممكن أن نرى المرأة فى منصب رئيس الحكومة فى يوم من الأيام، ودور المجلس فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى؟ كل هذه التساؤلات وغيرها، أجابت عليها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى ندوة خاصة نظمتها مؤسسة اليوم السابع.

بث مباشر من موقع حادث الوردة البيضاء في السويس.. مصرع 9 وإصابة 6 آخرين

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو، حيث لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.

تحسن مؤقت بحالة الجو اليوم وغدا وتوقعات بعدم استقرار الطقس بدءا من الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم وغدا تحسنا نسبيا ومؤقتا على كافة الأنحاء، حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتكون خفيفة وغير مؤثرة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الاثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .

المؤسسات الدولية تتوقع استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى .. إنفوجراف

تمكنت الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

الرئيس السيسى يدعو رؤساء المحاكم الأفريقية للتباحث حول مواجهة تحديات القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرنس فى الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة ، كافة الأطراف المشاركة فى الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا ، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

المؤسسات الدولية تتوقع استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى فى السنوات القادمة.. صندوق النقد: تسجيل معدل نمو 5.5% عامى 21/22 و22/23 و موديز : مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات لنمو

تمكنت الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

الرئيس السيسى: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة لم شمل قيادات القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.

إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسى و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح واحمد مصطفى، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

الرئيس السيسى: دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

الأهلى يؤكد جاهزية أيمن أشرف لمواجهة سيمبا بدروي الأبطال

ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت، وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.