أخبار الاقتصاد المصرى.. الاتصالات حريصة على تمكين الشباب فى سوق العمل عبر الإنترنت

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 20-2-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، حيث شملت العديد من التصريحات والزيارات الميدانية لوزراء المجموعة الاقتصادية تعرف على التفاصيل .

الإسكان: 10 طلبات لتخصيص 8 قطع أراضى لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة بالعلمين الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان: "تلقينا خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلباً، لتخصيص 53 قطعة أرض (28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعى، بمساحة إجمالية 2562058 م2 - 25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة) وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وأضاف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شمل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزير الاتصالات يؤكد حرصه على تمكين الشباب فى سوق العمل عبر الإنترنت.. صور

كد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنمية مهارات الشباب فى مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد، تعد هدفا استراتيجيا لخطط التدريب التى تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تمكين الشباب فى سوق العمل الحر عبر الإنترنت، والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة فى فتح آفاق جديدة لهم للعمل عن بُعد، والحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بالحدود الجغرافية، وبما يعزز من قدراتهم فى الالتحاق بسوق العمل العالمى واكتساب كافة خبراته.

وأشار إلى حرص الوزارة على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتحفيز العمل الابتكارى والريادى لديهم وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التخطيط: التحول إلى الاقتصاد الرقمى والخدمات المالية الإلكترونية توجها عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اليوم الدولى للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية التى تشمل معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه فى إطار دعوة هذا العام للعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد الرقمي؛ فإن التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتوسع فى الخدمات المالية الالكترونية بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم حيث يعتبر التحول إلى الاقتصاد الرقمى أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمى والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

افتتاح محطة غاز طبيعى جديدة.. الملا: يواكب زيادة السيارات المحولة.. صور

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة الوزارة فى زيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومى فى إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وكفاءة تنفيذ الكوادر البشرية سواء فى إقامة المحطات الجديدة أو تطوير المحطات القائمة وتحويلها لمحطات متكاملة أو تقديم الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن انتشار المحطات يواكبه زيادة فى أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وكذلك فى كميات مبيعات الغاز بالمحطات وهو ما يؤكد على النجاح الذى تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذى أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى وفرت ترويجاً ووعياً جمعياً لدى المواطنين شجعهم على الإقبال على الاستفادة بتلك الخدمة الحضارية .

حصاد وزارة التعاون الدولى ..اتفاقية مع "الجايكا " بـ 240 مليون دولار لمواجهة كورونا

شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، توقيع تمويل تنموي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والمالية من جهة، واليابان ممثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بقيمة 240 مليون دولار لتعزيز استدامة قطاع الطاقة والتحول للطاقة النظيفة ودعم الموازنة، كما انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة على المستوى الوزاري، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأمم المتحدة، حول تمكين المرأة، كما حضرت المشاط ، اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات العمل الأهلي الدولية حول الإصلاحات الهيكلية في القطاع .