غلق وتشميع 5 مقرات للدروس الخصوصية فى كفر الدوار والمحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية وأسفر المرور عن إدارة بندر كفر الدوار تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة الحدائق وتم غلق 4 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر من قبل مجلس المدينة وجميعهم من خارج التربية والتعليم، كما تم غلق وتشميع مقر بإدارة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء /هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.