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صور.. نيران حرائق الغابات المشتعلة تدمر عشرات المنازل فى أستراليا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:17 م
صور.. نيران حرائق الغابات المشتعلة تدمر عشرات المنازل فى أستراليا حرائق الغابات فى استراليا
كتب عبد الوهاب الجندى

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دمرت حرائق غابات خرجت عن السيطرة في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي 56 منزلاً، فيما تتحقق السلطات ما إذا سقط ضحايا جراء هذه الحرائق بعد الابلاغ عن فقدان بعض الأشخاص، وفق ما ذكر مسؤول، اليوم الثلاثاء.

واشتعل الحريق الهائل الذي يبلغ محيطه 80 كيلومترًا طوال الليل بالقرب من بلدة التلال "وورولو" قبل أن ينتقل غربًا إلى السهل الساحلي للمدينة حيث يهدد المنازل في الضواحي الشمالية.

من جانبه، اطلع رئيس وزراء ولاية "أستراليا الغربية" مارك ماكجون، رئيس وزراء البلاد على وضع الحريق المقلق في الولاية إلى جانب وضع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن الولاية تواجه حالتي طوارئ في الوقت الحالي.

الحماية المدنية في أستراليا
الحماية المدنية في أستراليا

 

النيران تلتهم الغابات
النيران تلتهم الغابات

 

حراقئ الغابات في أستراليا
حراقئ الغابات في أستراليا

 

قوات الإطفاء في أستراليا
قوات الإطفاء في أستراليا

 

محاولة الإطفاء
محاولة الإطفاء

 


حرائق الغابات

الغابات

حرائق الغابات فى أستراليا

أستراليا

اخبار أستراليا

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