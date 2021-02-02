اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:46 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 835 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة خلال 24 ساعة‎

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:04 م
المغرب يسجل 835 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة خلال 24 ساعة‎ كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد في 2 مارس الماضي إلى 472273 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 8309، كما تم تسجيل 795 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450847.
وأشار البيان إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا في البلاد بلغوا 257291 شخصا


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