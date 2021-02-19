اليوم السابع
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30 يونيو 2022 آخر مهلة لاستكمال أعداد أسطوانات الهواء لتجديد عضوية غرفة الغوص

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
30 يونيو 2022 آخر مهلة لاستكمال أعداد أسطوانات الهواء لتجديد عضوية غرفة الغوص الغوص - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

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قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، مد المهلة الممنوحة لاستكمال أعداد أسطوانات الهواء المطلوبة لتجديد عضوية الغرفة لمراكز الغوص حتى نهاية يونيو 2022، يأتى ذلك فى إطار الدعم المباشر من جانب الغرفة لأعضائها للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحى وأعضاء الغرفة بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وشددت الغرفة فى الخطاب المرسل لأعضاء الجمعية العمومية على ضرورة استكمال أعداد المعدات إلى 60 أسطوانة على الأقل، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة والمنتهية فى 30 يونيو 2022، وذلك ضمن الاشتراطات والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الغوص الترفيهى. 
 
وكان مجلس إدارة الغُرفة قرر بتاريخ 16 فبراير الجارى بتعديل القرار رقم 3/9/644 فى شأن مد المهلة الممنوحة بشأن استكمال عدد أسطوانات الغوص اللازمة لتجديد عُضوية الغُرفة، لتنتهى فى 30 يونيو 2022، بدلا من 30 يونيو 2021.

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مراكز الغوص

اسطوانات الهواء

فيروس كورونا

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غرفة الغوص

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