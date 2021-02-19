ومن إجمالي مبلغ التعويضات، أمرت المحكمة الدولة بتغطية 135 مليون ين على أن تتحمل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بقية المبلغ، وقال رئيس المحكمة يوكيو شيراشي إنه "من غير المعقول" ألا تستخدم الحكومة سلطتها التنظيمية لإجبار الشركة المشغلة والمعروفة على نطاق واسع باسم /تيبكو/ على اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي الذي تسبب في الحادث النووى.

وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي نجمت عنه أمواج مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس 2011.