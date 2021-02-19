محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف على هامش افتتاح مسجد عصمت السادات.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية، وعدد من الأئمة، ورجال الدعوة بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة علي هامش افتتاح مسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا، حيث من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة، ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".

ورحب المحافظ بالحضور، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.