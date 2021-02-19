محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بقرية بنى عديات بمنفلوط

أسيوط هيثم البدرى

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إقامة فرع لمكتبة مصر العامة بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط وذلك بمقر الوحدة المحلية القديم بهدف التوسع فى نشاط المكتبة داخل مدن ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والاطلاع على مختلف العلوم تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على الهوية المصرية وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس التنفيذى للمحافظة التى انعقدت بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الهام الذى تقوم به مكتبات مصر العامة فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية وما تنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة مشيرًا إلى سعيه إلى تعميم تلك التجربة فى عدد من القرى والمراكز الأخرى بهدف التوسع فى نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية واستثمار أوقات فراغ الشباب والفتيات فى القراءة والتعلم لاسيما أن المكتبة تمثل مركز إشعاع وتنوير علمى وثقافى فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات.

وأوضح المحافظ أنه يجرى حاليا تطوير الفرع الرئيسى للمكتبة بمدينة أسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات فى كافة المجالات العلمية والأدبية بهدف تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلى والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع مشيرا إلى إلى تقديمه كافة سبل التعاون والدعم للمكتبات إيمانًا بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.

الحضور