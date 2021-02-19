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مجلس الدولة يحدد شروط التعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
مجلس الدولة يحدد شروط التعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020 مجلس الدولة
كتب – أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

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أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.
 
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
 
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني
 
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
 
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
 
6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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