لقاء مجتمعى بالأقصر حول المشروع القومى لتطوير 1500 قرية بالجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لقاء لمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ والشباب والسيدات بقرية أصفون، في حضور المهندس صفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون بمقر جمعية بجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

تم خلال اللقاء مناقشة عدة متطلبات لقرى أصفون والوابورات والزنيقة وتوماس 3 وتوابعهم، حيث قال رئيس مدينة إسنا، أنه تم عقد اللقاء في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة رئيس الجمهورية، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والإنتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضاً مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنمية قراهم.

وأكد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال اللقاء، على أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات لمجلس قروى أصفون وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي، وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي، وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد، وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق، بجانب تأهيل وترميم عدد من المنازل للأسر الأكثر إحتياجاً لتوفير سكن كريم، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، داعياً جميع المواطنين داخل مركز إسنا بالتعاون وتذليل العقبات بجانب اجهزة الدولة لخدمة قراهم، وأنه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز اسنا ولم يتم إستبعاد أى قرية.



المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية



جانب من حضور اللقاء بقرية أصفون



فعاليات لقاء لمناقشة تطوير القري