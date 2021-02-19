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لافروف ووزير خارجية المكسيك يبحثان توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:12 ص
لافروف ووزير خارجية المكسيك يبحثان توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا لافروف
كتب أحمد عرفة

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إلى أن الجانبين بحثا "موضوع التعاون في محاربة انتشار فيروس كورونا، وخاصة توريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى المكسيك".

وتبادل الوزيران كذلك الآراء بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا والمكسيك، وتناولا مسائل التعامل بين البلدين على ساحة الأمم المتحدة.

وكانت تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البرازيل، مساء الخميس، مستوى 10 ملايين حالة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 56 ألفًا و766 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 9 ملايين و978 ألفًا و747 شخصًا.

 

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء البرزايلية الرسمية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 242 ألفًا و90 شخصًا عقب تسجيل 1150 وفاة جديدة على مدار أمس الأربعاء، مُؤكدة تعافي أكثر من 8 ملايين و900 ألف حالة بشكل كامل من المرض.


لافروف

كورونا

المكسيك

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لقاح سبوتنيك

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