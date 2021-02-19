كيف تعمل "الزراعة" على زيادة انتاج الخضر الـ"أورجانيك"؟ اقرا التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر" اليوم السابع"، عدد من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، للتوسع في إنتاج خضروات وفاكهة "ارو جانيك" خالى من متبقيات المبيدات بالأسواق المصرية وزيادة الصادرات الزراعية.

- التوسع فى اعتماد تراخيص الصوب الزراعية للخضروات بأراضي الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج حيث تعد انتاج الصوب "اورجانيك" خالى من المبيدات.

-تأهيل واستكمال برامج مطبقى المبيدات للاستخدام الآمن للمبيدات لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لحماية المستهلك المصرى، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، بثمار "أورجانك" .

-تطبيق برنامج الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وهى " المكافحة الحيوية " بديلا عن المبيدات لإنتاج ثمار خالى من متبقيات المبيدات.

- تطبيق مشروع تداول وإنتاج المنتجات العضوية لإنتاج محاصيل زراعية سواء" الخضر والفاكهة" خالية من متبقيات المبيدات " اورجانيك ، بعد موافقة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عليه.

-تربية المفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات بديلا عن رش المبيدات ، وتطبيقة على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

- تطبيق الزراعة العضوية التي تهدف لخصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة ، كما تعمل الزراعة العضوية على استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة ، الإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج ، توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.

- الزراعة العضوية تهدف الى خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية ، حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة ، القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.