اليوم السابع
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كواليس وفاة 3 أطفال أشقاء اختناقا بأدخنة حريق شقة بسبب دفاية بالمرج.. فيديو

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:11 ص
كواليس وفاة 3 أطفال أشقاء اختناقا بأدخنة حريق شقة بسبب دفاية بالمرج.. فيديو حريق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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عاشت أسرة مأساة بعد فقد 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم اختناقا بأدخنة ناجمة عن حريق اندلع بشقة فى الطابق الخامس بشارع الفلاحة بالمرج، حيث تسللت النيران إلى الشقة التى أسفلها.

والتقطت كاميرا "اليوم السابع" صورا للعقار، فيما شرح الزميل عبد الله محمود ملابسات الحريق الذى تبين أن ماس كهربائى من دفاية تسبب فيه.

الجثث الثلاثة فى مستشفى المطرية، حيث صرحت النيابة بدفنها في مقابر الأسرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تثبت او تنفى وجود شبهة جنائية.

وأفاد زميلنا بالصوت والصورة عدم تواجد أى من أفراد الأسرة بالعقار أو محيطه نظرا لتواجدهم في المستشفى لاستلام الجثث.

وأكد شهود عيان أن رجال الحماية المدنية منعوا امتداد النيران لباقى الشقق والعقارات المجاورة وسيطروا على الحريق بسرعة وحرفية بارعين.

ويواصل رجال المعمل الجنائى فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه بدقة، فيما يواصل رجال الحماية المدنية المتابعة خشية تجدد النيران.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وانتقل سيارات الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربائى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، مما أدى الى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، قبل محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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