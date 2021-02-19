كل ما تريد معرفته عن أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة الاستكشاف بمصر

كتبت - مروة الغول

يعد مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاح أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى، وخطوة مهمة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وأمس أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها والتي كانت كالتالي:

1- أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بمعايير عالمية.

2- جاءت فى إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

3- تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية، وشرق وغرب البحر المتوسط.

4- تم إنجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة.

5- تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف.

6- سينتج عنها زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وبالتالى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

7- قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلى للبوابة.