فوائد التفاح على صحة جسمك وبشرتك

كتبت نهير عبد النبى

التفاح واحد من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وألوانه المختلفة فهناك التفاح "الأحمر، الأخضر، الأصفر"، كما تم ربط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان". .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth

فإن للتفاح فوائد عديدة وهى:

1: قد يخفض التفاح ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم

ربطت الدراسات استهلاك التفاح بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي قد تكون مرتبطة بفوائد خفض الكوليسترول للألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح".

2:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى

يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والالياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات.

حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء عملية الهضم ، مما يتيح لك الشعور بالشبع ، كما يبطئ هضم الجلوكوز ، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في نقل الطعام عبر نظامك والمساعدة في الإمساك.

3: يمكن أن يدعم التفاح نظام المناعة الصحي

يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى.

4: التفاح فاكهة صديقة لمرض السكري

ينصح مرضى السكر بتناول التفاح دائما حيث انه يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم كما يحد من خطر الاصابة بمرض السكر،علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع 2 ونشرت في أغسطس 2016 في الطب التجريبي والعلاجي أن تناول الألياف القابلة للذوبان بانتظام يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

5: مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح قد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان

على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة واحدة للوقاية من السرطان ، يمكن للتفاح أن يلعب دورًا فقد يقلل التفاح من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، والتي يعتقد الباحثون أنها مرتبطة بمضادات الأكسدة الموجودة في التفاح". تشير الأبحاث إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة ، وفي الدراسات المختبرية ، ثبت أن هذه المواد المضادة للأكسدة تحد من نمو الخلايا السرطانية.

6:يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة والوقاية من التجاعيد وعلامات الخطوط.