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فريق طبى بمستشفى قنا العام ينجح فى استئصال ورم بقولون شاب

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:13 م
فريق طبى بمستشفى قنا العام ينجح فى استئصال ورم بقولون شاب مستشفى قنا العام
قنا صابر سعيد

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تمكن فريق طبى بقسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بالقولون لمريض يعانى من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر، كما تمكن الفريق الطبى، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من عمل وصلة للأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة للمريض، لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.

وقال مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى بآلام شديدة، فتم عمل تحاليل وأشعة وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، و تجهيز المريض للعمليات، وتوفير مكان بالرعاية المركزة.

وأضاف، أنه أثناء الجراحة أجرى الفريق الطبى عمل استكشاف جراحي لإنسداد معوي، وتبين وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وعمل استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، وعمل وصلة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

وأشار إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وحجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.

كان المريض أحمد .ع.ر 26 عاماً، سائق توك توك يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات بالأمعاء منذ 6 أشهر، فحضر إلى مستشفى قنا العام الذى تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات وأشعة تم تجهيزه للعمليات وإجراء الجراحة.

 


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