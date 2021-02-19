غلق وتشميع 42 محلا تجاريا بدون تراخيص فى مدينة الغردقة.. صور

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في بيان له، أن رؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة قاما بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق، وتم شن حملة مكبرة علي المحال التجارية غير المرخصة، أسفرت عن تشميع وإغلاق 42 محلا تجاريا وبايكات تدار بدون تراخيص لمزاولة النشاط بمناطق الوفاء والأمل ودائرة حى شمال والميناء وحلقة السمك والمدارس بدائرة حى جنوب الغردقة .

وتابع أن ذلك تطبيقا للقانون وتشديدا للرقابة والمتابعة على جميع المحلات والأنشطة التي تدار بدون ترخيص ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري.