اليوم السابع
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خالد صلاح
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غلق وتشميع 42 محلا تجاريا بدون تراخيص فى مدينة الغردقة.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:06 ص
غلق وتشميع 42 محلا تجاريا بدون تراخيص فى مدينة الغردقة.. صور تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص
البحر الأحمر -عماد عرفة

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قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إنه تم تشميع 42 محلا تجاريا مخالفا لإدارتها بدون تراخيص بمدينة الغردقة بحى شمال وجنوب، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية والتفتيش على جميع المحال ورفع الاشغالات التى تعوق الطريق .

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في بيان له، أن رؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة قاما بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق، وتم شن حملة مكبرة علي المحال التجارية غير المرخصة، أسفرت عن تشميع وإغلاق  42 محلا تجاريا وبايكات تدار بدون تراخيص لمزاولة النشاط بمناطق الوفاء والأمل ودائرة حى شمال والميناء وحلقة السمك والمدارس بدائرة حى جنوب الغردقة .
 
وتابع أن ذلك تطبيقا للقانون وتشديدا للرقابة والمتابعة على جميع المحلات والأنشطة التي تدار بدون ترخيص ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري.
 
تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص (1)
تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص 

 

تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص (2)
تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص 

 

تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص (3)
تشميع محلات بالغردقة لعدم وجود تراخيص 

 


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