عودة ضخ المياه بمدينة الأقصر.. والمحافظ يتفقد موقع إصلاحات كسر ماسورة.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن عودة ضخ المياه بضغط منخفض بعد عدة ساعات من قطعها خلال إصلاحات خط المياه الرئيسي بشارع خالد بن الوليد، وتفقد العمل بالمنطقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل بإصلاح الكسر الذي بدء منذ 3 أيام.

وتابع المحافظ، خلال جولته بشارع خالد بن الوليد بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، مساء الخميس، مواصلة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل فى أعمال الإصلاحات الطارئة فى خط المياه الرئيسي بالشارع وتقرر قطع المياه عن المدينة بأكملها لحين انتهاء العمل فى الإصلاحات.



وفى هذا الصدد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك بعد يومين من حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى بالمدينة، الثلاثاء الماضى، وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تجرى حاليا أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين، كما يتابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أعمال الكسر بخط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد، وأكد بأن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.



وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، الأربعاء، أنه استكمالاً لأعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه بشارع خالد بن الوليد، تقرر تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 10 مساء الأربعاء 17 فبراير، وحتى الساعة 6 صباح الخميس 18 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسي للمياه.



وأهابت شركة مياه الشرب بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن، على الأرقام التالية:- (125 - 0952282406 -0952284116 – 01147999752) فى حالة الطوارئ.