من جانبه، أعرب خان عن سعادته وارتياحه وامتنانه ليس فقط للعلماء الذين اخترعوا هذا اللقاح ولكن لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة والمتطوعين الذين يعملون بشكل جاد.