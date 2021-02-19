عضو "الأعلى للقبائل الليبية": ناقشنا مع الدبيبة فى مصر المصالحة الوطنية.. صور

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الخميس، مع عدد من الليبيين المهجرين فى القاهرة وبعض أنصار النظام السابق، وذلك للحديث عن المشكلات التي تواجه الليبيين المهجرين ومشروع المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال عضو المجلس الأعلى للقبائل حسن مبروك لـ"اليوم السابع"، إن رئيس الحكومة الليبية عقد معهم جلسة لمدة ساعتين في أحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن اللقاء تطرق لملفات هامة، أبرزها المصالحة الوطنية والمعتقلين فى السجون.

وأشار حسن مبروك إلى أن الحاضرين أكدوا لرئيس الوزراء ضرورة الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات الليبية فى البلاد.

وأوضح "مبروك" أن رئيس الوزراء الليبى، أكد أنه يعمل على الانتهاء من تشكيلته الحكومية خلال الأيام المقبلة، فضلا عن عمله على كافة متطلبات الشعب الليبى وخاصة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.