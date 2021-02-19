ضبط المتهم بانشاء صفحة مزيفة للجهاز القومى لمباحث الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى للجرائم المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى "الجهاز القومى لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلين شخصيات وهمية" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفة مباحث الإنترنت.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلاً الصفة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة .