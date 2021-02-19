صورة.. ولي عهد أبوظبي يستقبل سعد الحريري فى قصر الشاطئ

وكالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم- في قصر الشاطئ - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى " جائحة كوفيد - 19 " وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

واطلع من سعد الحريري على آخر التطورات و المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

و أعرب عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية و تتجاوز الخلافات و تكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة و الاستقرار و التنمية.

من جانبه قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح " مسبار الأمل " في الوصول إلى كوكب المريخ.. و ثمن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام و دعمها له في مواجهة جائحة " كورونا " متمنيا للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.