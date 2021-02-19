اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 09:47 م
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صورة.. ولي عهد أبوظبي يستقبل سعد الحريري فى قصر الشاطئ

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:12 م
صورة.. ولي عهد أبوظبي يستقبل سعد الحريري فى قصر الشاطئ محمد بن زايد يستقبل سعد الحريرى
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم- في قصر الشاطئ - رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة.
 
جرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى " جائحة كوفيد - 19 " وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.
 
واطلع من سعد الحريري على آخر التطورات و المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
و أعرب عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية و تتجاوز الخلافات و تكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة و الاستقرار و التنمية.
 
من جانبه قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح " مسبار الأمل " في الوصول إلى كوكب المريخ.. و ثمن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام و دعمها له في مواجهة جائحة " كورونا " متمنيا للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.
 
محمد بن زايد وسعد الحريري
محمد بن زايد وسعد الحريري

 


محمد بن زايد

سعد الحريرى

اخبار الامارات

اخبار لبنان

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