صحة سوهاج: إغلاق منشآت طبية مخالفة بعد العثور على محاليل منتهية الصلاحية

سوهاج محمود مقبول

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج مركزا لجراحة الأطفال والحضانات وذلك لمخالفة للتراخيص وعدم وجود غرفة تعقيم، مع وجود كميه كبيره من المحاليل منتهية الصلاحية كما تم ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

جاءت الحملة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك و إدارة الرقابة التجارية وضمت الحملة الدكتور محمد سيد فقير ومحمد محسن عساف مفتشى العلاج الحر ومحمد عبد الغني السيد مسئول العلاج الحر والدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة جاءت الحملة بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبإشراف الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام إدارة الصيدلة والدكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية والدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر

وأسفرت جهود الحملة من خلال المرور على المنشأت الطبية المختلفة عن ضبط مركزا لجراحة الأطفال والحضانات به العديد من المخالفات هتمثلت في وجود كمية كبيرة من الألبان غير مصرح بتواجدها داخل المركز وووجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر ووجود غرفة لسحب عينات تحاليل بالمخالفة للترخيص.

كما تم المرور على مركز جراحة نساء وتوليد وتم رصد العديد من المخالفات من بينها عدم غرفة عناية وعدم وجود غرفة إفاقةوعدم وجود عمالة مؤهلة وعدد الأسرة أكثر من المرخص له ووجود معمل طبي غير مرخص تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر للمخالفات التي تم ضبطها بتلك المراكز.