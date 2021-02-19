سفير الجزائر لليوم السابع: قرارات الرئيس تبون جاءت تلبية لمطالب الشعب

إيمان حنا

ثمن سفير الجزائر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محند صالح لعجوزى، القرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون مساء أمس في خطابه الذى بُث عبر التليفزيون الرسمي، والتي تلامست مع عدة نقاط تشغل أذهان المواطنين، وأكد أنها جاءت تلبية لطموحات ومطالب الشعب الجزائرى ، والتي كانت ضمن برنامجه الانتخابى الذى تكون من 54 التزاما.

وأكد السفير الجزائرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الرئيس تبون حريص على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة الذين يعيشون في مناطق الظل ( المناطق البعيدة عن المدن )، وجميع ما يصدره من قرارات تصب في صالح الشعب ، وسيتم الإعلان عن قرارات أخرى في الفترة القادمة ، وفق ما أكد الرئيس أمس في خطابه.

وأشار لعجوزى، فى تصريحاته، إلى أن هذا الخطاب له وقع إيجابى على نفوس الجزائريين وقد صادف الاحتفال باليوم الوطنى للشهيد تخليدا لأرواح الميلون ونصف المليون شهيد، وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الشعبى المبارك الأصيل الذى انطلق فى 22 فبراير 2019.

وخلال الخطاب أعلن الرئيس الجزائرى، حل المجلس الشعبى الوطنى الذى انتخب في عام 2017 وهو جزء من البرلمان الذى يتكون من مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى (عدد أعضائه 462)، والذى تم انتخابه من قبل الشعب، وسيتم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودون تدخل حتى من قبل الرئيس وتتسم بالشفافية وهذا يتطلب تعديل قانون الانتخابات أولاً.