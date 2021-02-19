روسيا: تسليم تبعية جزر الكوريل لليابان غير مدرج بأجندة مفاوضات السلام بين البلدين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موضوع تسليم تبعية جزر الكوريل إلى اليابان لا يمكن إدراجه في أجندة مفاوضات السلام بين البلدين، لأن ذلك محظور بموجب الدستور الروسي.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "هذا لم يعد ممكنا بأي شكل من الأشكال حسب الدستور. لا يمكن مناقشة هذا الموضوع".
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نحن مستعدون للمفاوضات. ونخوضها بشكل دائم. لكنهم من جانبهم لا يتخلون عن زيادة التعاون مع الولايات المتحدة حول نشر منظومات الدفاع الصاروخي".
روسيا: تسليم تبعية جزر الكوريل لليابان غير مدرج بأجندة مفاوضات السلام بين البلدينالجمعة، 19 فبراير 2021 12:53 ص
زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موضوع تسليم تبعية جزر الكوريل إلى اليابان لا يمكن إدراجه في أجندة مفاوضات السلام بين البلدين، لأن ذلك محظور بموجب الدستور الروسي.
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