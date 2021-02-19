اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 06:38 م
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رئيس الوزراء الصومالي يكشف الوضع الأمني في البلاد بعد اشتباكات مقديشيو

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:05 م
رئيس الوزراء الصومالي يكشف الوضع الأمني في البلاد بعد اشتباكات مقديشيو العنف في الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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كشف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الجمعة، مستجدات حول الوضعين السياسي والأمني في البلاد، ولا سيما العاصمة مقديشو، التي شهدت اشتباكات أثارتها عناصر مسلحة ضد كيان الدولة الفيدرالية.


وقال روبلي، في خطاب موجه للشعب -حسبما وكالة الأنباء الوطنية الصومالية - "مما يؤسفنا جداً ادعاء مجموعة مسلحة سيطرتها على العاصمة، دون احترام سيادة الدولة"، لافتا إلى أن تلك العناصر تسببت في إخلال الأمن والاستقرار، وأن القوات الوطنية الباسلة تصدت لمحاولة المسلحين وفاءً بواجبها الوطني لحماية المواطنين.


وأضاف أن حكومته مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الكل من أجل توضيح جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات والأمن والوضع العام، مشيرا إلى أن التظاهر حق دستوري للمواطن، لكن استخدام السلاح خلال المظاهرات ممنوع.


رئيس الوزراء الصومالي

مقديشيو

اشتباكات مقديشيو

الصومال

حركة الشباب

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