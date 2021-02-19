خالد صلاح: طارق شوقى أحدث نقلة فى منظومة التعليم وقرارات تقييم الطلاب عادلة

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع" بقرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تقييم الطلاب واستكمال الدراسة خلال الترم الثانى، فى عام دراسى استثنائى بسبب جائحة كورونا، موضحا أن الوزير وضع نظم تقييم تتناسب مع الوضع الحالى وتحقق العدالة بين الطلاب مع حرصه على صحة وسلامة الطلاب، تضمن أداء الطلاب للامتحانات فى أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعى والتزام بالضوابط الاحترازية.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إن الدكتور طارق شوقى، أحدث نقلة كبيرة فى منظومة تعليم بها قرابة 23 مليون طالب، خاصة فى التحول الرقمى وتغيير ثقافة الطالب ليعتمد على أكثر من مصدر للتعلم بدلا من الكتاب المدرسى فقط، حيث وفر الوزير منصات تعليمية مختلفة بجانب بنك المعرفة المصرى، ساهمت فى استكمال العام الدراسى الماضى فى أول موجة من كورونا، قائلا:"التحول الرقمى سيساهم فى أن يكون لدينا جيل قادر على الابتكار والمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، إضافة إلى تخريج جيل لديه من المهارات ما يمكنه يصل لتحقيق رؤية مصر 2030" نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأوضح الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن رؤية وزير التعليم لتطوير المنظومة ترتكز على التعلم من أجل المعرفة وليس التعلم بهدف النجاح أو الدرجات، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى، لديه من الجرأة ما مكنه من اقتحام ملفات كثيرة فى المنظومة التعليمية وأحدث تغييرا جوهريا فيها منها ملف الثانوية العامة الذى عانت منه الأسر لسنوات كثيرة بسبب الامتحان الأوحد الذى يؤهل الطالب لدخول الجامعة، مؤكدا الطالب فى الثانوى العام حاليا لديه أكثر من مصدر للتعلم إضافة إلى أن التقييم اختلف ليركز على الفهم وقياس نواتج تعلم حقيقة اكتسبها الطالب، متابعا: كل هذه الخطوات أدت إلى تغيير ترتيب مصر فى التنافسية العالمية لمؤشر المعرفة.

وكان الدكتور طارق شوقى، أصدر عدة قرارات خلال الأيام الماضية بشأن تقييم الطلاب فى الفصل الدراسى الأول واستكمال العام الدراسى الحالى:

تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجارى وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون فى المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فى يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التى تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائى "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائى "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائى "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادى "يوم 3 مارس"- الصف الثانى الإعدادى "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبى لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسى الأول و 50%على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التى تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثانى فى تلك المواد التى لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثانى فى المواد التى لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

- الصفوف الأول والثانى والثانوى:

تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.. وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقى الفئات (التى لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب فى الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي:

الصف الثالث الإعدادي:

تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه فى الفصل الدراسى الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط فى لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني.

الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلى ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.