حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واشغال الطريق بمراكز ومدن الشرقية

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام وتغريمه "أربعة آلاف جنيه" لعدم الإلتزام بالإجراءات الأحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ، كما قامت الحملة برفع الإشغالات بمناطق" شارع الجلاء - مولد النبي - البوسته - كوبري أبو عميره - الزراعة -دوران الشوبك - شارع عمر شاهين- موقف المنصورة - الغشام - طلبه عويضه" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شوارع "البوسطة ومولد النبي والمكتبات والمنتزه" شيشة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون مع أحد.

وفي سياق متصل ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات بمجلس المدينة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات المخالفه ومتابعة إلتزام الكافتريات والمقاهي بنطاق المركز، بالإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 85 حالة إشغال، كما تم تحرير22 محضر إشغال طريق وتحرير محضر ضد مقهي مخالف لتقديم الشيشة وتم مصادرة 7 شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن حفر قواعد بغرض الصب على مساحة 120 متر بناحية عزبة النحاس.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بالديدامون بتنفيذ إزالة تعدي بجوار كوبري السحارة التابع لجمعية جهينة البحرية عبارة عن بناء سور من جهة واحدة علي الأرض الزراعية بالطوب الأبيض بطول 50 متر بارتفاع 50 سم، وتمت الإزالة الكلية في المهد ، كما تم إزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني بناحية منطقة فاقوس البلد بالمدينة على مساحة 175 متر عبارة عن سور بالطوب الابيض وتمت الإزالة كلية، وتم تطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات بحملة إزالة فورية لسور ومنزل بالدبش الأبيض بناحية منطقة سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 300 متر، وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخري وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.